Neue Gesundheitskasse: Das ändert sich in Tirol

Heute noch neun Gebietskrankenkassen in den Bundesländern, morgen nur mehr eine Gesundheitskasse für ganz Österreich. Was Jahrzehnte diskutiert wurde, ist mit 1.1. Realität. Bei der Tiroler Gebietskrankenkasse in Innsbruck wurde gestern das alte Schild abmontiert. Ab Mittwoch oder Donnerstag wird auch dort statt TGKK die neue Abkürzung ÖGK (Österreichische Gesundheitskasse) zu lesen sein. Die Harmonisierung der Leistungen war ein zentrales Anliegen der Kassen-Fusion. Auf die 595.000 Tiroler TGKK-Versicherten kommen einige entscheidende Veränderungen zu: