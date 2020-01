Pistenspaß endete in der Notaufnahme

Um die Mittagszeit am vergangenen Sonntag hatten nicht nur die Hüttenwirte in Mönichkirchen Hochsaison, sondern auch die Pistenrettung. Ein 22-jähriger US-Amerikaner hatte wohl seine Fahrkünste überschätzt und schoß einen 77-jährigen Ski-Fahrer mitten auf der Piste ab. Der Pensionist erlitt beim Zusammenstoß schwere Verletzungen an beiden Beinen und musste per Akia ins Tal transportiert werden. Der Ausländer blieb unverletzt, fasste aber eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aus.