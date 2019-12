Suppeneinlagen ohne Palmöl als Innovation

Einziger Anbieter

In puncto Innovationen werfen die Messestädter ihr ganzes Know-how in die Waagschale: Derzeit ist Landena der einzige Anbieter von palmölfreien Suppeneinlagen, beschäftigt sich aber auch intensiv mit neuen Verpackungsmaterialien, um hier die Recyclingfähigkeit zu erhöhen. Außerdem stellen die Welser nun auch die bei Muslime gefragten Halal-Produkte her, mit denen nicht nur in Europa, sondern auch im mittleren Osten und in Afrika neue Kunden gewonnen werden konnten. „Im Moment bearbeiten wir gemeinsam die Märkte“, so Moritz.