Diskussion um Arbeitsplätze oder Rodung in Urfahr

„Den Grüngürtel zu verbauen, ist, als ob man in der eigenen Wohnung alle Fenster zunagelt“, reagiert Grünen-Umweltstadträtin Eva Schobesberger auf den Luger-Vorstoß erbost. Der SP-Stadtchef hat die Angelegenheit rund um das geplante neue Firmengebäude in unmittelbarer Nähe zur JKU nämlich zur Chefsache ernannt. „Ich werde die Argumente genau abwägen, alle Gutachten würdigen und insbesondere die zu schaffende Ersatzfläche für den Wald beurteilen. Meine Entscheidung werde ich so früh wie möglich im neuen Jahr bekanntgeben, damit alle Beteiligten Planungssicherheit haben“, so Luger.