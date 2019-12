Wohin mit dem Christbaum? Viele Gemeinden sammeln

„Viele Gemeinden bieten als Service eine kostenlose Christbaumsammlung an. Entweder gibt es eine eigene Abgabestelle - etwa am Recyclinghof - oder die Bäume können auf der Straße zur Abholung bereit gestellt werden“, erklärt Würtenberger. Letztlich landen die Bäume auf einer Kompostieranlage oder in Biomassekraftwerken. Tipp: Bei der eigenen Gemeinde erkundigen, um sich weite Wege zu ersparen.