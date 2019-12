Achtlose Skifahrer sorgen für Lawinengefahr

Sorglose Skifahrer in ungesicherten Pisten

Vorsicht ist nun auch am Wochenende geboten, da die Lawinengefahr durch den am Freitag einsetzenden Neuschnee in der Obersteiermark wieder ansteigen wird. „Wir werden für Samstag von der Stufe zwei auf drei gehen, wobei die großen Lawinen nun nicht die Gefahr sind, da diese schon abgegangen sind“, so Podesser.