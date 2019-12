Terroranschlag auf dem Flughafen Wien-Schwechat

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Vor den Schaltern der israelischen Fluglinie El-Al am Flughafen Wien-Schwechat herrscht am Morgen des 27. Dezembers 1985 Hochbetrieb, als kurz nach 9 Uhr plötzlich drei Attentäter die Abflughalle stürmen, Handgranaten in die Menge werfen und mit Sturmgewehren das Feuer eröffnen. Glücklicherweise wird die Attacke der Terroristen sofort erwidert: Polizisten und Sicherheitsbeamte der israelischen Fluglinie nehmen die drei Männer unter Beschuss und erzwingen deren Rückzug. Dennoch kostet der Terrorakt drei Menschen das Leben, mehr als 40 werden verletzt. Historiker und Autor Thomas Riegler berichtet über die schaurigen Ereignisse des Tages, als der Terror nach Wien kam (zuletzt von ihm erschienen: „Österreichs geheime Dienste“, 2019).