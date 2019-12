Vier Verletzte bei Kollisionen auf Skipisten

Am Katschberg kam ein 20-jähriger Niederländer beim Snowboarden zu Sturz. Sein nachfahrender 19-jähriger Freund konnte nicht mehr ausweichen und streifte den 20-Jährigen mit seinem Board am rechten Oberschenkel, wodurch dieser eine rund zehn Zentimeter lange Schnittwunde am Oberschenkel erlitt. Die Pistenrettung brachte den Niederländer zu einem Arzt, der die Wunde ambulant versorgte.