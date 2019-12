Pulverschnee sorgt für volle Betten in Skigebieten

Wenige Kilometer Luftlinie entfernt sieht’s in der Region Wagrain-Kleinarl ähnlich aus – die 8500 Gästebetten sind gut gebucht, 25 Zentimeter Schnee im Tal sorgen für ein Winterwunderland. „Es ist traumhaft, wir sind zu 95 Prozent ausgebucht. Von 28. Dezember bis 4. Jänner kratzen wir gar an der 100-Prozent-Marke“, so Touristiker Stefan Passrugger. Ähnliche Situation in Saalbach-Hinterglemm: „Ich sag es nur ungern, aber wir bewegen uns in Richtung Vollauslastung“, so Tourismuschef Wolfgang Breitfuß.