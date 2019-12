Kindergartenkinder erklären uns, was Frieden ist

Ja, die Sehnsucht nach Friede und Geborgenheit ist tief in diesen jungen Menschen verankert. Sie spüren, was gut und was böse ist. Während wir uns von den fröhlichen Mädchen und Buben verabschieden, greift Stefanie zur Gitarre und stimmt „Stille Nacht“ an - das ewige Lied des Friedens.