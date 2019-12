Regen statt Schnee: So ist das Wetter in Wien

Wiener kennen es: Gerade in der Stadt kann der Regen ganz schön auf das weihnachtlich gestimmte Gemüt drücken. Der Wind peitschte am Montag all jenen ins Gesicht, die am Vormittag in der Stadt die letzten Besorgungen erledigten. Mit Temperaturen um die acht Grad schwindet jegliche romantische Vorstellung weißer Weihnachten - zumindest am 23. Dezember.