Zu viel kassiert: Wirt suchte im Netz nach Gästen

In der Hektik, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, kann das schon einmal passieren: Eine Unachtsamkeit, eine Ablenkung, ein Zahlendreher - und schon landet ein bestelltes Gericht auf der Rechnung des falschen Gastes. So auch geschehen jüngst in einem Wiener Lokal, dessen Besitzer das allerdings nicht auf sich sitzen ließ. Via Facebook veröffentlichte er die Rechnung und startete einen Suchaufruf.