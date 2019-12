„Sind keine Zwillinge - aber sehr gute Partner“

Manche sagen, dass Sie den Klimawandel nicht richtig ernst nehmen und nicht wirklich etwas dagegen unternehmen. Die Frage geht an Sie beide: Was halten Sie dem entgegen?

Schützenhöfer: Dass das nicht stimmt. Wir haben in unserem Koalitionsprogramm zwei Dinge vereinbart: einen unbürokratischen Klima-Check für Verordnungen und Gesetze und das Klimakabinett. Die Landesregierung, die sechs Klubobleute und Fachleute hier werden sich in unregelmäßigen Abständen treffen, um darüber zu beraten: Was kommt jetzt? Was kommt später? Was muss geschwind sein? Was hat Zeit? Der erste Termin ist schon vereinbart, es haben auch alle schon zugesagt: Anfang Februar. Mir geht es darum, dass wir da Nägel mit Köpfen machen.

Lang: Ich möchte eines festhalten: Ich gehöre nicht zu jenen Personen, die den Klimawandel leugnen. Das wird mir nur immer in den Mund gelegt, weil ich mich beharrlich geweigert habe, den Klimanotstand auszurufen. Nämlich aus einem Grund: Beim Wort „Notstand“ assoziiere ich etwas anderes. Das, was 2017 im Sölktal passiert ist.