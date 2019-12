Schwere Verletzungen bei mehreren Skiunfällen

Mit hoher Geschwindigkeit bretterte Samstagfrüh ein Niederländer (30) gegen die Abzäunung bei der Schlepplift-Talstation Bergfried in Saalbach-Hinterglemm. Dabei verletzte sich der Mann am Oberschenkel schwer und musste mit dem Helikopter in das Tauernklinikum Zell am See geflogen werden.