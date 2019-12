Massenkarambolage auf der A9 bei Gratkorn

Passiert ist es am späten Samstag-Nachmittag: Vor dem dritten Gratkorn-Tunnel hat sich auf der Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Süden ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, acht Fahrzeuge waren daran beteiligt. Laut Polizei war es ein Auffahrunfall, der zum Glück (außer Blechschaden) relativ glimpflich ausging - vier Beteiligte wurde leichtverletzt. Die A 9 wurde in Fahrtrichtung Süden ab der Ausfahrt Deutschfeistritz vorübergehend für den gesamten Verkehr gesperrt.