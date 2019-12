Wien wächst! Stadtmauer muss Ringstraße weichen

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Nach den Türkenbelagerungen der Jahre 1529 und 1683 verliert die Wiener Stadtbefestigung Mitte des 19. Jahrhunderts langsam an Bedeutung. Die Stadt Wien - damals noch auf den Inneren Bezirk beschränkt - wächst rapide und die Stadtmauern schützen nicht mehr, sondern werden zum Hindernis. Am 20. Dezember 1857 geht ein Schreiben von Kaiser Franz Joseph an Innenminister Alexander von Bach, welches die Schleifung der Stadtmauer und die Errichtung der Ringstraße veranlasst. Bereits im Frühjahr des darauffolgenden Jahres beginnen die Abbrucharbeiten.