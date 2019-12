Wer ist „Beas“ kleines Weihnachtswunder?

„Bea“ soll ihren Traumplatz bekommen

Nach zwei Aufrufen in der „Kronen Zeitung“ gab es bereits mehrere Interessenten, doch so richtig klappen wollte es bisher mit dem perfekten Platz nicht. Dabei ist „Bea“ eine Seele von einem Hund - sie versteht sich mit Artgenossen, mag Kinder. Und sie wünscht sich so sehr eine eigene Familie, der sie ihre Liebe schenken darf. Wer immer „Bea“ adoptiert, wird in ihr einen wunderbaren, dankbaren Partner finden. „Krone Tierecke“-Chefin Maggie Entenfellner appelliert an alle Tierfreunde da draußen: "Wer wird ‘Beas‘ Weihnachtswunder? Lassen Sie uns als ‘Krone‘-Familie zusammenhelfen und der großartigen Hündin endlich zu einem Traumplatz verhelfen. Sie hat ihn wirklich verdient!“