Crash mit Traktor: Pkw-Lenker geriet auf Gegenfahr

Ein 65-jähriger Traktorlenker lenkte Dienstagnachmittag seine Zugmaschine auf der L 205 von Laafeld kommend in Richtung Bad Radkersburg. Zur selben Zeit fuhr ein 25-jähriger Pkw-Lenker von Bad Radkersburg kommend in Richtung Laafeld. Der Mann kam mit seinem Pkw aus bisher ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite, sodass es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und mit dem Roten Kreuz ins LKH Südsteiermark eingeliefert, wo sie ambulant behandelt wurden.