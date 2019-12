Aufregung um Italien-Supercup in Saudi-Arabien

Im saudischen Konsulat getötet

Khashoggi wurde am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul getötet. Dort wollte der Dissident Papiere für seine Hochzeit mit Cengiz abholen. Die türkische Wissenschaftlerin fordert seitdem die Bestrafung der Mörder und kritisiert diejenigen, die Saudi-Arabien eine Bühne in der Öffentlichkeit geben. Bereits im letzten Jahr wurde der Supercup zwischen Juventus und dem AC Milan (1:0) im saudi-arabischen Dschidda ausgetragen.