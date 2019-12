„Todestrieb“: Keine Ruhe in der steirischen SPÖ

Die Kritik richtet sich weniger an Anton Lang, dem künftigen Landeshauptmann-Stellvertreter und neuen starken Mann in der Partei, sondern an die beiden Landesrätinnen Doris Kampus und Ursula Lackner. Sie dürfen trotz des schwachen Wahlergebnisses in der Regierung bleiben, was kein Zeichen für Erneuerung sei. „Man hätte zwei neue Zukunftshoffnungen aufstellen müssen“, so ein Sitzungsteilnehmer kopfschüttelnd zur „Krone“.