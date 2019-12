„Toreaner“ heiß begehrt, „bleibt aber in Salzburg“

Den Sportdirektor Christoph Freund mit aller Macht verhindern will. Die Chancen darauf sind allerdings äußerst gering. „Unser Thema ist derzeit, dass er im Frühjahr bei uns bleibt“, träumt der Pinzgauer von einem weiteren Halbjahr mit dem norwegischen „Tor-Monster“. Die Überzeugung Freunds ist, dass Haaland noch eine Halbsaison benötigt, in der er stabil bleibt und regelmäßig über 90 Minuten zum Einsatz kommt. Zuletzt war er nur Teilzeit-Stürmer, absolvierte in drei Monaten nur zwei Partien über die volle Distanz. „Erling und sein Vater sehen das auch. Es sind aber riesige Vereine, die sich für ihn interessieren. Das kann man nicht wegwischen.“