Friedensreich Hundertwasser wird in Wien geboren

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Am 15. Dezember 1928 kommt in Wien Friedrich Stowasser zur Welt. Ihm wird unter seinem Künstlernamen Friedensreich Hundertwasser als Maler mit seinem unverkennbaren Stil der internationalen Durchbruch gelingen. Er verdammt die gerade Linie, lässt seiner Fantasie freien Lauf und macht die Spirale zu seinem Grundmotiv.