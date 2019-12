Sechster Sieg in Serie! Leipzig erstürmt Spitze

RB Leipzig eilt in der deutschen Bundesliga von Sieg zu Sieg. Drei Tage vor dem Schlagerspiel bei Borussia Dortmund feierten die Sachsen am Samstag mit dem 3:0-(1:0)-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf ihren sechsten Bundesligasieg nacheinander und übernahmen mit 33 Punkten die Tabellenspitze, die Borussia Mönchengladbach (31) allerdings am Sonntag zurückerobern kann.