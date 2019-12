Freund über Minamino: Liverpool „Riesengeschichte“

Kämpfen um Haaland

Ob auch Salzburgs zweiter Supers-Stürmer, Erling Haaland, im Winter weg ist? Beim 2:2 in Hartberg war der Norweger verletzungsbedingt nicht im Kader, bei den Klubs halb Europas scheint er dennoch hoch im Kurs stehen. Zuletzt wurden Leipzig, Dortmund und auch Manchester United mit ihm in Verbindung gebracht. Bullen-Sportchef Freund will um sein Juwel aber kämpfen. Der Klub führe intensive Gespräche mit Haaland.