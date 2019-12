Wie viel trotz Teuerung vom Lohnplus bleibt

Die Lohnrunden 2019 sind so gut wie fertig. Im Durchschnitt gibt es 2,5 Prozent plus - im Verhältnis zur Inflation mehr als üblich. Metaller, Handel, Beamte: Es sind die großen, oft polternden Branchen, die einem meist in den Sinn kommen, geht es um die jährlichen Lohnverhandlungen. Doch sie decken nur einen kleinen Teil der Kollektivverträge ab.