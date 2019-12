„Hauben-Küche“ auf 14 obersteirischen Skihütten

Kulinarische Rauchzeichen schicken in diesem Winter 14 Hüttenwirte der Region Schladming-Dachstein ins Tal. Unter dem Titel „Almkulinarik by Richard Rauch“ exportiert nämlich der Vier-Hauben-Koch aus dem oststeirischen Trautmannsdorf (Steira Wirt) seine Künste in die Obersteiermark.