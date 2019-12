Auf Einbrecher geschossen: „Das war keine Notwehr“

Die Leserin Prione wurde in der Vergangenheit selbst Opfer eines Hauseinbruchs - während die gesamte Familie schlief. „Ich bin heilfroh, dass damals keiner aufgewacht ist und schon gar keiner den Helden spielen wollte“, erklärt sie. Dennoch findet sie das Verhalten des 62-Jährigen nicht in Ordnung: „Und das, was dieser Herr hier gemacht hat, war trotzdem keine Notwehr."