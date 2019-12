Grenzkontrollen: Platter appelliert an Bayern

Ab 15. Dezember braucht man bis Kufstein-Süd keine Autobahn-Vignette mehr. Tirols Landeshauptmann Günther Platter und Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe drückten am Donnerstag in Kufstein mit den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden ihre Freude dazu aus. Sauer stoßen ihnen aber die Grenzkontrollen in Bayern auf.