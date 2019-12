Bauern bei Enteignungen: „Schämt euch doch alle!“

Ramserbauer Josef Gruber versteht die Welt nicht mehr: Bis auf 170 Meter wird die Freileitung an seinen Hof in Kuchl heranreichen. Im Landeselektrizitätsgesetz wären 200 bzw. 400 Meter Mindestabstand vorgesehen, das wurde aber für die bundesländerübergreifende Leitung ausgehebelt. „Ich schaue genau auf die Seile hinunter“, sagt er nachdenklich. Die Leitung nimmt ihm die Lebensqualität auf dem Hof und den Wald. Das Vorgehen des Betreibers APG kann er nur verurteilen: „Die Sachverständigen bewerten vieles lückenhaft. Ob überhaupt ein Weg vorhanden ist, interessiert sie nicht“, kritisiert Gruber. Bis zu 2000 Festmeter Holz sollen auf seinem Grund in einer breiten Schneise für die Leitung geschlagen werden. Und es soll einfach liegen bleiben. Heiß debattiert wurde auch über zwei weitere Hektar: „Das Holz von dort haben wir bisher über eine steile Wand hinaufgeseilt. Das ist dann nicht mehr möglich.“ Der Wertverlust seines Hofes sei nicht berücksichtigt worden, so der Bauer verärgert.