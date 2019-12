„Hinrichtung“ entpuppt sich als harmloses Spiel

Laut der Zeugin hätten Jugendliche am 23. November in einer Siedlung in Leoben-Judendorf mit täuschend echt aussehenden Waffen sowie mit Sturmhauben maskiert eine „Hinrichtung“ nachgespielt. Die Frau ist der Polizei nicht bekannt, sie konnte daher auch nicht befragt werden. Auch ging keine Anzeige ein.