Boxmark Leder zieht Millionenaufträge an Land

Der steirische Lederlieferant Boxmark hat in den vergangenen Wochen gleich mehrere Aufträge mit teils sieben Jahren Laufzeit in der Automobil- und Luftfahrtbranche erhalten. In einer Aussendung am Mittwoch ist von einer dreistelligen Millionen-Euro-Höhe die Rede. Ausgestattet werden etwa die Modelle Porsche Macan, BMW 8er, VW Tiguan und VW T7 sowie der Audi e-tron (PPE).