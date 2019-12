Häftling flüchtete nach Verhandlung bei Gericht

Die Gunst der Stunde versuchte am Mittwoch ein Häftling der Justizanstalt Graz-Jakomini zu nutzen: Nach einer Berufungsverhandlung am Oberlandesgericht rannte er plötzlich davon. Das beobachtete zufällig eine Polizeistreife, die sofort die Verfolgung aufnahm. Nun sitzt der 22-Jährige wieder in seiner Zelle.