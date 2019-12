Freundin getötet: U-Haft über Rocker (53) verhängt

Die Bluttat ereignete sich am Sonntagabend in einer Wohnung in Neudorf bei Staatz, nachdem sich über längere Zeit hinweg zwischen seinem Mandanten und dem Opfer „etwas aufgestaut“ habe, so der Jurist weiter. Alexandra K. starb aufgrund mehrerer Stichverletzungen im Bauch, wurde leblos in der Wohnung gefunden, ihr Partner an Ort und Stelle als Verdächtiger festgenommen. Der 53-jährige Biker Christian A. soll die Frau mit einem Küchenmesser erstochen haben - die 34. tödliche Bluttat an einer Frau im heurigen Jahr.