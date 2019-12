Zwei Verletzte bei Arbeitsunfällen im Mühlviertel

Ein 42-Jähriger aus Bad Zell war in einem Wald in Schönau im Mühlkreis mit dem Ausbringen von Bäumen beschäftigt. Dabei zog er mit einer am Traktor angekoppelten Seilwinde einen etwa 15 Meter langen Fichtenstamm aus dem Wald. Am Waldrand verkeilte sich der Stamm zwischen anderen Bäumen. Als dieser sich wieder löste, schnellte er zur Seite und traf den Mann am rechten Unterschenkel. Er wurde schwer verletzt ins Ukh Linz geflogen.