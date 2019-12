Ein Monat bis zur EM: Heiße Phase ist eingeläutet

In exakt einem Monat, am 9. Jänner 2020, erfolgt in Graz der Anpfiff zur größten Handball-EURO aller Zeiten. Einen Tag später starten auch Nikola Bilyk & Co. ins Turnier. Mit den Spielern aus der heimischen spusu LIGA wird Teamchef Aleš Pajovič vor Weihnachten nochmals intensiv arbeiten. Dafür ist nun auch der 16 Mann umfassende Kader bekannt.