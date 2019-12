Seltene Krankheit: Verein holt HSP aus Tabuzone

Mit ihrem Verein „Stopp-HSP“, der seinen Sitz in Völs hat, wollen die Familien Fischer und Lakinger nun eine Plattform zum Austausch Erkrankter bieten. „Um Bewegungen für die HSP-Forschung in ganz Österreich zu setzen, arbeiten wir bereits an verschiedenen Projekten“, erklärt Obmann Gerald Fischer, dessen zwei Kinder - 16 und 20 Jahre alt - an HSP leiden.