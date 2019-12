Fall Birli: Anklage gegen Entführer ist fertig

Beinahe in Badewanne ertränkt

Ende Juli wurde die Radsportlerin während einer Ausfahrt von einem 33-Jährigen mit dem Auto umgestoßen, niedergeschlagen und gekidnappt. Danach misshandelte er sein Opfer in seinem Haus, tauchte es unter Wasser, tötete es beinahe: „Mein Leben ist an mir vorbeigezogen!“