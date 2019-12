Ryan Reynolds ist jetzt Videospiel-Kanonenfutter

Was ist, wenn dein Leben eigentlich gar nicht dein eigenes ist? Mit dieser Entdeckung beginnt für Langeweiler Guy das Abenteuer seines Lebens. Denn in Wahrheit ist der stinknormale Bankangestellte eine Hintergrundfigur im Videospiel Free City. Ein erster Trailer zeigt jetzt die simple wie geniale Idee hinter dem kommenden Action-Highlight „Free Guy“. In der Titelrolle kehrt Ryan Reynolds, der schon als anarchischer Mutant Deadpool sein großes Talent für Humor bewiesen hat, im Sommer 2020 in die heimischen Kinos zurück. Fortnite, GTA & Co. lassen grüßen!