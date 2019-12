Zell am See erfüllte sich Wunsch vor Weihnachten

In Zell am See scheint man deshalb auf Wolke sieben zu schweben. „Heute ist ein lang gehegter Traum in Erfüllung gegangen“, sagte der Vorstand der Schmittenhöhebahn Erich Egger. Es sei damit ein Lückenschluss gelungen, der es ermögliche, ganz neue Größenordnungen zu erreichen. „Ein Tag zum Feiern für uns!“ So sieht das auch die Pinzgauer Ski-Legende Hans Enn. „Wenn die ganzen Wintersportgebiete erschlossen sind, ist das eine Riesengeschichte und weltweit gefragt!“, sagte er.