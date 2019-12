„Sparbuch“ des Landes ist im Plus

„Wer hohe Erträge will, muss auch hohe Risiken eingehen“, weiß Schleritzko. Aber das sei nicht der blau-gelbe Weg. „Wie es der Name schon sagt, denken wir in Generationen. Da dürfen wir die Investitionen auch in guten Jahren nicht aufs Spiel setzen“, sagt der VP-Politiker. Generell erfülle man die Vorgaben des Landtages, der zeitgleich mit der „Krone“ die neuen Zahlen präsentiert bekam.