Kreuz mit der Klausel: Fragezeichen bei Haaland!

Unklar ist indes, wie die Vertragssituation beim Wunderstürmer aussieht. Der 19-Jährige hat in 20 Partien 27-mal eingenetzt. Achtmal davon in der Starliga. Das blieb niemandem verborgen. Die „Bild“ will aus Dortmund-Kreisen wissen, dass das Juwel im Winter für die festgeschriebene Ablösesumme von 20 Millionen Euro (etwa zum BVB) gehen kann.