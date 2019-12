Quotenfrau & Frauenquote im Magistrat

Nachdem der alte „Magi“ Martin Floss im Zuge das SWAP-Prozesses schuldig gesprochen und daraufhin mit Nachdruck aus dem Amt gedrängt wurde, ist nun Platz für noch nie Dagewesenes: eine Frau an der Spitze! Christine Fuchs hat sich als Urgestein des Beamtenapparats mehrfach bewährt und ist nun Chefin über die 3000 Mitarbeiter der Landeshauptstadt. Die Personalkommission stellte dafür am Donnerstag die Weichen. Den Posten hat sich Fuchs mit ihrer Erfahrung mehr als verdient, der Jubel unter den Feministinnen ist aber verhalten, ist ihre Zeit im Chefsessel doch – wie bei unserer ersten Bundeskanzlerin – befristet. Fuchs verabschiedet sich schon Ende 2020 in die Pension.