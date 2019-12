Lkw verliert Leiter: 4 Verletzte bei Auffahrunfall

Der 32-Jährige war laut Polizei gegen 8 Uhr auf der S31 von Eisenstadt kommend in Richtung Mattersburg unterwegs. Da bemerkte er, dass er die Leiter, die er unbefestigt am Anhänger liegen hatte, verloren hatte und diese auf dem Abbiegestreifen auf die A3 in Fahrtrichtung Wien lag. Der Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung hielt seinen Lkw deshalb an, stieg aus und ging in Richtung Pannenstreifen, berichtete die Landespolizeidirektion.