Wie Reza aus Afghanistan eine Arbeit gefunden hat

Flüchtlinge dürfen in Österreich zuerst nur in gewissen „Mangelberufen“ arbeiten - erst wenn sie Asyl bekommen, haben sie eine Arbeitserlaubnis: 1496 von ihnen waren laut dem AMS Ende Oktober in der Steiermark als arbeitslos gemeldet, 1085 davon in Graz. Viele hätten gerne eine Arbeit, tun sich aber schwer, eine zu finden.