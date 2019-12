Schengener Abkommen tritt in Österreich in Kraft

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Im April 1995 unterzeichnet der damalige Innenminister Caspar Einem das Schengener Abkommen für Österreich. Bis die Grenzkontrollen tatsächlich fallen, dauert es aber noch einige Zeit. Erst am 1. Dezember 1997 treten die Schengen-Regelungen auch hierzulande in Kraft: Zunächst entfallen die Personenkontrollen bei Flügen in die damaligen Partnerstaaten, außerdem werden die Überprüfungen an mehreren kleineren Grenzübergängen probehalber ausgesetzt. In der Folgezeit werden die Grenzstationen generell abgeschafft - nicht nur in Österreich, sondern an allen Binnengrenzen.