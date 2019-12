Hermann Maier holt in Lake Louis 54. Weltcup-Sieg

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Am 30. November 2008 steht Hermann Maier ein weiteres Mal ganz oben: Der Sieg im Super-G im kanadischen Lake Louise zählt wohl zu den beeindruckendsten Erfolgen des Salzburger Ausnahme-Skifahrers.