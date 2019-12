ÖFB-Team: Das erste große Ziel muss Wembley sein!

London, Wembley-Stadion! Ein „magischer“ Ort für Fußballspieler und Fußballfans, ein Ort, an dem am 27. Juni 2020 das EURO-Achtelfinalspiel zwischen dem Sieger der Gruppe A (Italien, Schweiz, Türkei, Wales) und dem Zweiten der Gruppe C stattfindet. Die Gruppe C - das ist jene mit Österreich, also muss London das erste große Ziel bei dieser EURO sein (der Sieger der Gruppe C bestreitet sein Achtelfinale übrigens am 28. Juni in Budapest).