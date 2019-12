Eifersucht: 29-Jähriger mit Messer bedroht

Gegen 15:30 Uhr gerieten drei Männer in Streit. Ein 24-Jähriger und 27-Jähriger bedrohten einen 29-Jährigen zuerst verbal und anschließend mit einem Messer. In weiterer Folge schlugen die beiden Männer mit den Fäusten auf den 29-Jährigen ein. Der 29-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und ins LKH Judenburg gebracht. Der 24-Jährige und der 27-Jährige wurden festgenommen und in die JVA Leoben eingeliefert. Sie zeigten sich geständig. Der Streit dürfte aufgrund von Eifersucht entstanden sein.