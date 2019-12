Seeed und Sarah Connor bei Ski-Openings in Tirol

Mit zwei fulminanten Ski-Openings hat Tirol am Samstagabend offiziell die Wintersaison 2019/20 eingeläutet. Die Berliner Band „Seeed“ heizte in Ischgl die Stimmung so richtig an, die deutsche Ausnahmekünstlerin Sarah Connor stellte in St. Anton am Arlberg ihr Können unter Beweis. Als Special Guest gab es Nico Santos zu bestaunen. Die Fanmassen waren - wie könnte es auch anders sein - außer sich vor Begeisterung!