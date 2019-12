Mross macht Freundin live im TV Heiratsantrag!

„Ja, ja, will ich!“

Die 27 Jahre alte Woitschack antwortete mit Tränen im Gesicht: „Ja, ja, will ich!“, bevor sich die beiden in die Arme fielen. Danach überreichte Silbereisen dem Paar einen großen Strauß rote Rosen. „Weihnachten ist einfach das Fest der Liebe“, rief er unter dem Applaus der Zuschauer. „Herzlichen Glückwunsch!“ Seit gut zwei Jahren ist Mross mit der 17 Jahre jüngeren Sängerin und Puppenspielerin Anna-Carina Woitschak liiert. Silbereisen wird übrigens bei der Hochzeit Trauzeuge des Traumpaares sein.